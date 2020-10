Andrea Zelletta: Panicucci legge le conversazioni con Alice Fabbrica (Di venerdì 30 ottobre 2020) Federica Panicucci a Mattino 5 ha letto tutte le conversazioni che si sono scambiati Andrea Zelletta e Alice Fabbrica. Andrea Zelletta è tornato al centro del gossip del Grande Fratello Vip a causa del presunto tradimento che avrebbe voluto fare ai danni della sua fidanzata Natalia Paragoni con Alice Fabbrica. I due, qualche settimana fa, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Federicaa Mattino 5 ha letto tutte leche si sono scambiatiè tornato al centro del gossip del Grande Fratello Vip a causa del presunto tradimento che avrebbe voluto fare ai danni della sua fidanzata Natalia Paragoni con. I due, qualche settimana fa, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - mattino5 : #GFVIP, In esclusiva a #Mattino5 i famosi messaggi mandati da Andrea Zelletta ad Alice Fabbrica ?? Andrea ha giurat… - CheDonnait : Ora non voglio difendere Comodino, ma non si possono vedere le date di queste chat? #AndreaZelletta #GFVIP - Sole96738910 : Rega ma cosa è successo ad Andrea Zelletta? ??#GFVIP - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Mattino 5, Alice Fabbrica sbugiarda Andrea Zelletta? 'Ecco le prove di quando ci ha provato con me' – VIDEO https://t.c… -