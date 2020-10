Andrea Zelletta “lascia il Grande Fratello” | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “è uscito momentaneamente dalla Casa delFratello Vip per motivi personali”. Questo il messaggio apparso nella giornata di giovedì 29 ottobre sul profilo instagram ufficiale della trasmissione. E poco dopo, gli autori hanno spiegato a Francesco Oppini la decisione del suo amico, chiamandolo in confessionale. È stato poi Francesco a informare gli altri inquilini. Quali sono le motivazioni che hanno spintoad uscire? L’ex tronista, chiamato dalla eliminata Franceska Pepe “comodino” per non essere stato mai molto incisivo nelle dinamiche del gioco, spiegherà cosa è accaduto nella puntata di stasera. O sarà Alfonso Signorini a farlo. L'articolo“lascia il ...