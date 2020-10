Andrea Zelletta fuori dal Grande Fratello Vip. Oppini spiega: “Non è in Casa per motivi personali” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Andrea Zelletta ha dovuto lasciare il Grande Fratello Vip per motivi personali, il gieffino rientrerà presto nella Casa? Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Andrea Zelletta, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il gieffino ha momentaneamente lasciato la Casa più spiata d’Italia. Si è improvvisamente assentato senza dare spiegazioni a nessuno. Dopo un po’ gli altri inquilini hanno iniziato a notare la sua assenza e a chiedersi dove fosse finito. Tra tutti è stata la Contessa De Blanck a chiedere più volte dove fosse ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha dovuto lasciare ilVip perpersonali, il gieffino rientrerà presto nella? Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore, concorrente della quinta edizione delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il gieffino ha momentaneamente lasciato lapiù spiata d’Italia. Si è improvvisamente assentato senza darezioni a nessuno. Dopo un po’ gli altri inquilini hanno iniziato a notare la sua assenza e a chiedersi dove fosse finito. Tra tutti è stata la Contessa De Blanck a chiedere più volte dove fosse ...

