“Andrea Crisanti allo Spallanzani di Roma. Ma trattativa in bilico per le critiche ai test antigenici” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il microbiologo Andrea Crisanti si trasferisce allo “Spallanzani”, il centro nazionale per le malattie infettive di Roma, struttura d’eccellenza per la regione Lazio, riconosciuto come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Secondo quanto riporta l’Espresso la decisione dello scienziato arriverebbe in seguito alla frattura con il governatore del Veneto Luca Zaia. Crisanti, chiamato dall’Imperial College a Padova, ha permesso al Veneto, dove si è sviluppato il focolaio di Vò Euganeo, di contenere la prima fase della pandemia con un utilizzo massiccio di tamponi per scovare gli asintomatici, i super diffusori che, per un lungo periodo, hanno consentito al Covid 19 di circolare indisturbato. L’arrivo di Crisanti avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il microbiologo Andreasi trasferisce”, il centro nazionale per le malattie infettive di, struttura d’eccellenza per la regione Lazio, riconosciuto come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Secondo quanto riporta l’Espresso la decisione dello scienziato arriverebbe in seguito alla frattura con il governatore del Veneto Luca Zaia., chiamato dall’Imperial College a Padova, ha permesso al Veneto, dove si è sviluppato il focolaio di Vò Euganeo, di contenere la prima fase della pandemia con un utilizzo massiccio di tamponi per scovare gli asintomatici, i super diffusori che, per un lungo periodo, hanno consentito al Covid 19 di circolare indisturbato. L’arrivo diavrebbe ...

espressonline : In guerra con Zaia, Andrea Crisanti si sposta a Roma (voluto da Speranza e Zingaretti) - lucatelese : Ecco perché non abbiamo i tamponi, secondo il mister tamponi per eccellenza, Andrea Crisanti - PiazzapulitaLA7 : 'È evidente che gli asintomatici trasmettono. Non c'è dubbio su questo' Andrea Crisanti #Piazzapulita - EugenioCardi : RT @GigiPadovani: L’inganno dei tamponi: 5 milioni di euro al giorno per 200mila test, c’è a chi conviene tutto questo. Intervista a Crisan… - fattoquotidiano : “Andrea Crisanti allo Spallanzani di Roma. Ma trattativa in bilico per le critiche ai test antigenici” -

Ultime Notizie dalla rete : “Andrea Crisanti Virologo Crisanti: coronavirus sottovalutato, i numeri di contagi sono inesatti Corriere della Sera