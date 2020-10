Ancora rivolta contro il dpcm: guerriglia nel centro di Firenze (Di sabato 31 ottobre 2020) Federico Giuliani Gruppi di manifestanti hanno lanciato fumogeni e distrutto fiorere. Scontri con la polizia a due passi da piazza della Signoria Scontri tra manifestanti e polizia nel centro di Firenze. Via Calzaioli, tra piazza Duomo e piazza della Signoria, è il teatro dei tafferugli tra le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, e almeno 200 manifestanti che hanno tentato di raggiungere piazza della Signoria. Dopo una prima carica di alleggerimento, le forze dell'ordine, fatte bersaglio del lancio di bottiglie di vetro, di fumogeni ed anche di una bomba carta, hanno disperso nuovamente, con una seconda e una terza carica, i manifestanti, molti dei quali rifugiatisi nelle vie laterali. Scontri a Firenze Come riporta l'agenzia Adnkronos, gruppi di manifestanti hanno lanciato fumogeni anche in altre strade del ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Federico Giuliani Gruppi di manifestanti hanno lanciato fumogeni e distrutto fiorere. Scontri con la polizia a due passi da piazza della Signoria Scontri tra manifestanti e polizia neldi. Via Calzaioli, tra piazza Duomo e piazza della Signoria, è il teatro dei tafferugli tra le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, e almeno 200 manifestanti che hanno tentato di raggiungere piazza della Signoria. Dopo una prima carica di alleggerimento, le forze dell'ordine, fatte bersaglio del lancio di bottiglie di vetro, di fumogeni ed anche di una bomba carta, hanno disperso nuovamente, con una seconda e una terza carica, i manifestanti, molti dei quali rifugiatisi nelle vie laterali. Scontri aCome riporta l'agenzia Adnkronos, gruppi di manifestanti hanno lanciato fumogeni anche in altre strade del ...

Scontri tra manifestanti e polizia nel centro di Firenze. Via Calzaioli, tra piazza Duomo e piazza della Signoria, è il teatro dei tafferugli tra le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, e ...

Gb: Labour nel caos, sinistra in rivolta dopo la sospensione di Corbyn

Starmer si è poi rivolto a chi "ancora pensa che non ci sia un problema di antisemitismo nel Labour, che sia tutto esagerato o un attacco fazioso". "Sappiate che, francamente, siete anche voi parte ...

