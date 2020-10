Anche Paola Perego positiva al Covid: “Sotto controllo medico”. Come sta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ogni giorno che passa si accumulano nuovi personaggi dello spettacolo nella lunga lista di positivi al coronavirus. Ormai risulta difficile Anche contarli, una miriade di programmi sembrano trovarsi sul filo del rasoio. Negli ultimi giorni ad esempio ci sono stati gli annunci ufficiali da parte dei conduttori televisivi Gerry Scotti, Carlo Conti (che sarà costretto a condurre le ultime puntate del Tale e quale show da casa, a Firenze) e adesso Anche Paola Perego. La famosa presentatrice televisiva, celebre volto del piccolo schermo ormai da decenni sin dai lontani anni Ottanta, pare avesse frequentato proprio gli studi del Tale e quale show di recente. Gli stessi da cui il collega Carlo Conti è uscito positivo alla malattia che sta affliggendo questo critico presente. Paola ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ogni giorno che passa si accumulano nuovi personaggi dello spettacolo nella lunga lista di positivi al coronavirus. Ormai risulta difficilecontarli, una miriade di programmi sembrano trovarsi sul filo del rasoio. Negli ultimi giorni ad esempio ci sono stati gli annunci ufficiali da parte dei conduttori televisivi Gerry Scotti, Carlo Conti (che sarà costretto a condurre le ultime puntate del Tale e quale show da casa, a Firenze) e adesso. La famosa presentatrice televisiva, celebre volto del piccolo schermo ormai da decenni sin dai lontani anni Ottanta, pare avesse frequentato proprio gli studi del Tale e quale show di recente. Gli stessi da cui il collega Carlo Conti è uscito positivo alla malattia che sta affliggendo questo critico presente....

di Claudio Roselli Il giorno 2 è stata nominata vicesindaco; venerdì scorso, che era il 23, ha scoperto di essere positiva al Covid 19. Un ottobre 2020 che non dimenticherà di certo la dottoressa Paol ...

La donna con il naso fratturato è finita all’ospedale per un mese. Lui ha continuato a perseguitarla. per indurla a ritirare la denuncia ...

