Anche l’Umbria chiude scuole medie e superiori: fino al 14 novembre sarà didattica a distanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Senza uno show sui social e lasciando da parte commenti al vetriolo, Anche la Regione Umbria ha deciso la serrata per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Lo prevede l’ordinanza firmata dalla Presidente Donatella Tesei e pubblicata sui canali istituzionale della Regione nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre. Gli studenti proseguiranno le proprie lezioni mediante la DAD (didattica a distanza) a partire da lunedì 3 novembre fino al 14 novembre (in attesa di un’ulteriore valutazione sulla curva epidemiologica nelle varie città). La chiusura scuole in Umbria arriva al termine di giornate in cui è risultato altissimo il rapporto tra casi testati e tamponi positivi. LEGGI Anche > De ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Senza uno show sui social e lasciando da parte commenti al vetriolo,la Regione Umbria ha deciso la serrata per lesecondarie di primo e secondo grado. Lo prevede l’ordinanza firmata dalla Presidente Donatella Tesei e pubblicata sui canali istituzionale della Regione nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre. Gli studenti proseguiranno le proprie lezioni mediante la DAD () a partire da lunedì 3al 14(in attesa di un’ulteriore valutazione sulla curva epidemiologica nelle varie città). La chiusurain Umbria arriva al termine di giornate in cui è risultato altissimo il rapporto tra casi testati e tamponi positivi. LEGGI> De ...

