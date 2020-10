Anastacia per la prevenzione del cancro al seno: «Io, una sopravvissuta» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le foto sono diverse, qualcuna a colori, qualcun’altra in bianco e nero. La volontà che le ha animate, però, è una sola, e nell’importanza della prevenzione ha la propria ragion d’essere. «Sono più coraggiosa, perché ho combattuto un gigante e ho vinto. Sono più forte, perché ho dovuto esserlo. Sono più felice, perché ho imparato cosa conti davvero. Cammino a testa alta, perché sono una sopravvissuta», ha scritto Anastacia, pubblicando l’ultima di una serie di immagini dedicate al cancro al seno. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le foto sono diverse, qualcuna a colori, qualcun’altra in bianco e nero. La volontà che le ha animate, però, è una sola, e nell’importanza della prevenzione ha la propria ragion d’essere. «Sono più coraggiosa, perché ho combattuto un gigante e ho vinto. Sono più forte, perché ho dovuto esserlo. Sono più felice, perché ho imparato cosa conti davvero. Cammino a testa alta, perché sono una sopravvissuta», ha scritto Anastacia, pubblicando l’ultima di una serie di immagini dedicate al cancro al seno.

La cantante americana, che si è dovuta sottoporre ad una doppia mastectomia, ha voluto ricordare più volte nel corso di ottobre quanto importante sia una corretta prevenzione del tumore al seno: «Una ...

