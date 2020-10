Anacapri, per la prima volta nella storia Villa San Michele chiude al pubblico (Di venerdì 30 ottobre 2020) di Marco Milano Per la prima volta nella sua decennale storia, Villa San Michele chiuderà al pubblico dal prossimo 2 novembre e sino al 31 dicembre 2020. “A causa della pandemia, pur essendo stata aperta da sempre tutto l’anno – questo il rammaricato annuncio dalla Villa San Michele – la dimora del medico e scrittore Axel Munthe ferma le sue attività fino alla fine dell’anno”. Tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri, Villa San Michele ha dato, per ora, appuntamento a tutti i suoi visitatori nel 2021. “Nonostante una stagione estiva piuttosto incoraggiante – ha detto la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) di Marco Milano Per lasua decennaleSanrà aldal prossimo 2 novembre e sino al 31 dicembre 2020. “A causa della pandemia, pur essendo stata aperta da sempre tutto l’anno – questo il rammaricato annuncio dallaSan– la dimora del medico e scrittore Axel Munthe ferma le sue attività fino alla fine dell’anno”. Tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri,Sanha dato, per ora, appuntamento a tutti i suoi visitatori nel 2021. “Nonostante una stagione estiva piuttosto incoraggiante – ha detto la ...

