Amici 2020 | Lorella Cuccarini sarà insegnante di ballo | il ritorno della conduttrice

Mentre le prime notizie in merito consegnano Amici 2020 ad un debutto a novembre, lockdown e blocchi delle trasmissioni permettendo, la squadra di Maria De Filippi inizia ad arricchirsi di nuove star, a guidarne l'ormai storica scuola di ballo e canto. Per i ruoli di insegnanti la conduttrice ha sempre puntato in alto, e per la stagione in partenza l'idea del momento sembra essere quella di Lorella Cuccarini; in uscita dalla Rai dopo l'assai discussa esperienza a La Vita in Diretta e il difficilissimo rapporto con il collega Alberto Matano, la conduttrice è in cerca di una nuova soluzione. E chissà che non possa trovarla proprio nel talent. Dopo l'addio a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini cerca ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2020 Amici 2020: anticipazioni e primi cantanti in gara Bellacanzone La Cuccarini nel famoso talent show di Maria De Filippi? I rumor

