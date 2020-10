AmaSanremo, Amadeus (senza Fiorello) e soprattutto Morgan (senza Bugo): ecco com’è andata la prima serata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un club raccolto, intimo, due chiacchiere tra amici poi la gara con quattro giovani artisti. Amadeus ottimo padrone di casa con Riccardo Rossi spalla comica. Si respira un’aria rilassata ad “AmaSanremo”, il nuovo contest di Rai Uno in onda in seconda serata per cinque giovedì, dedicato ai Giovani del prossimo Festival di Sanremo 2021. La prima puntata è stata vista da 2.047.000 spettatori pari all’11.6% di share nonostante il forte traino di “Doc-Nelle tue mani”, la fiction record di Rai Uno che ieri con una sola puntata ha totalizzato 7.529.000 spettatori pari al 28.3% di share. Da venti artisti selezionati solo in dieci passeranno alla finalissima in prima serata del 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, alla fine sei di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un club raccolto, intimo, due chiacchiere tra amici poi la gara con quattro giovani artisti.ottimo padrone di casa con Riccardo Rossi spalla comica. Si respira un’aria rilassata ad “”, il nuovo contest di Rai Uno in onda in secondaper cinque giovedì, dedicato ai Giovani del prossimo Festival di Sanremo 2021. Lapuntata è stata vista da 2.047.000 spettatori pari all’11.6% di share nonostante il forte traino di “Doc-Nelle tue mani”, la fiction record di Rai Uno che ieri con una sola puntata ha totalizzato 7.529.000 spettatori pari al 28.3% di share. Da venti artisti selezionati solo in dieci passeranno alla finalissima indel 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, alla fine sei di ...

Per dovere di cronaca ho assistito ieri sera alla prima puntata di "AmaSanremo", la trasmissione ideata per farvi svolgere la gara, fra i 20 semifinalisti individuati dalla Commissione della RAI, per ...

