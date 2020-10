Alunne bendate durante la lezione a distanza a Scafati: "Così non sbirciate" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alunne bendate durante l’interrogazione a distanza per impedire loro di consultare gli appunti. È quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo “Caccioppoli” di Scafati (Salerno) dove - come riporta il sito cronachedellacampania.it - un’insegnante di Latino e Greco ha adottato questa decisione durante una lezione svolta con la didattica a distanza.“Si trattava di un esempio per dimostrare ai ragazzi che non hanno bisogno di sbirciare” ha detto all’ANSA il dirigente scolastico Domenico D’Alessandro che ha già parlato dell’accaduto con la docente; il fatto, riferisce il preside, ha coinvolto due studentesse. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha presentato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)l’interrogazione aper impedire loro di consultare gli appunti. È quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo “Caccioppoli” di(Salerno) dove - come riporta il sito cronachedellacampania.it - un’insegnante di Latino e Greco ha adottato questa decisioneunasvolta con la didattica a.“Si trattava di un esempio per dimostrare ai ragazzi che non hanno bisogno di sbirciare” ha detto all’ANSA il dirigente scolastico Domenico D’Alessandro che ha già parlato dell’accaduto con la docente; il fatto, riferisce il preside, ha coinvolto due studentesse. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha presentato ...

La benda e l’interrogazione

E allora c’è il prof che in quei frangenti pretende lo sguardo fisso sulla telecamera del pc, senza strabismi, sperando però, o facendo finta di ignorare, che se la webcam inquadra il volto è ...

E allora c'è il prof che in quei frangenti pretende lo sguardo fisso sulla telecamera del pc, senza strabismi, sperando però, o facendo finta di ignorare, che se la webcam inquadra il volto è ...