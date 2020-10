“Allora è tutto vero…”. Federica Panicucci smaschera il vip finito al centro delle polemiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’allentamento di Andrea Zelletta dal gioco dovrebbe essere momentaneo. Nel frattempo il comunicato ufficiale della produzione del GF Vip ha già fatto il giro del web, suscitando parecchia curiosità sulle possibili cause che hanno portato l’ex tronista a prendere tale decisione. Tra le varie ipotesi che al momento affollano i discorsi dei concorrenti, c’è la motivazione correlata alla salute di un familiare in merito a un presunto caso di Covid. Anche qualcun altro concorrente del GF Vip ipotizza che potrebbe trattarsi di una questione di avvocati. Infatti, Andrea Zelletta qualche giorno fa, ha espresso in confessionale la volontà di diffidare legalmente Alice Fabbrica. Chi è questa ragazza che dice di conoscere ‘approfonditamente’ l’ex tronista Andrea Zelletta. Vediamo di fare assieme un po’ di chiarezza ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’allentamento di Andrea Zelletta dal gioco dovrebbe essere momentaneo. Nel frattempo il comunicato ufficiale della produzione del GF Vip ha già fatto il giro del web, suscitando parecchia curiosità sulle possibili cause che hanno portato l’ex tronista a prendere tale decisione. Tra le varie ipotesi che al momento affollano i discorsi dei concorrenti, c’è la motivazione correlata alla salute di un familiare in merito a un presunto caso di Covid. Anche qualcun altro concorrente del GF Vip ipotizza che potrebbe trattarsi di una questione di avvocati. Infatti, Andrea Zelletta qualche giorno fa, ha espresso in confessionale la volontà di diffidare legalmente Alice Fabbrica. Chi è questa ragazza che dice di conoscere ‘approfonditamente’ l’ex tronista Andrea Zelletta. Vediamo di fare assieme un po’ di chiarezza ...

borghi_claudio : Per farla breve: miliardi di € spesi e fatti spendere per adeguamenti di sicurezza del tutto inutili sia che il vir… - myrtamerlino : Quello che dà fastidio è l'ipocrisia. Se il governo raccomanda di stare a casa, che senso ha lasciare aperti i… - trash_italiano : MA COSA SIGNIFICA DAI MA ALLORA VALE TUTTO #GFVIP - Lilymjnx : RT @yoongiskye: se siete army e avete sperimentato i mama 2017 allora potete superare tutto because y’all have no idea di che disastro fu s… - SUGASWHALIEN : RT @yoongiskye: se siete army e avete sperimentato i mama 2017 allora potete superare tutto because y’all have no idea di che disastro fu s… -

Ultime Notizie dalla rete : “Allora tutto SNAI – Champions: Juve-Barcellona sul filoMessi-gol a 2,50, ma occhio a Fati Fortune Italia