Alitalia | ok dalla Corte dei Conti a decreto costituzione della Newco

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si terrà quasi certamente la prossima settimana la prima riunione del Consiglio di amministrazione di "Italia Trasporto Aereo Spa", la nuova veste societaria di Alitalia, il cui decreto di costituzione è stato registrato dalla Corte dei Conti. Un passaggio, questo, indispensabile per avviare le attività della Newco, dotata inizialmente di un capitale sociale di 20 milioni di euro che, sulla base di quanto previsto dal decreto Rilancio, dovrebbe salire a tre miliardi. A partire dalla data di convocazione della prima riunione, il CdA di Italia Trasporro Aereo SPA avrà a disposizione 30 giorni per redigere il piano industriale da inviare alle ...

