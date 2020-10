Alfonso Signorini | ecco perché non ha rimproverato subito Mario Balotelli | “Non mi scuso per il mio handicap”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Numerose polemiche per l’uscita infelice disulla Mello Nelle ultime oreè tornato a parlare del clamoroso scivolone cheha avuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il giocatore del calcio, infatti, è entrato nell’appartamento più spiato d’Italia per salutare il fratello Enock Barwuah. Ad un tratto, però, il conduttore del reality show si è rivolta alla gieffina Dayane Mello, ex fidanzata dello sportivo. Il direttore di Chi ha fatto presente che l’inquilina più e più volte avesse espresso il desiderio di vedere il suo ex dentro la casa di Cinecittà. “Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro…”, ha asserito il ...