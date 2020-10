(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ho unallo stadio terminale. La mia unica; unStati Uniti e per avere la cura21. Aiutatemi”., 38enne di Cesano, racconta la sua storia in diversi filmati apparsi sulla sua pagina Facebook. All’uomo, padre di due figlie, nel 2014; stato diagnosticato unalla mammella. Dopo due anni e mezzo di cure, la malattia sembrava sconfitta, ma nuovi esami hanno evidenziato delle metastasi alle ossa. Ora per lui sembra esserci un’unica strada: unsperimentale scopertoStati Uniti, molto ...

bettadigiulio : RT @HuffPostItalia: Alessandro Falli: 'Ho un tumore, la mia speranza è un farmaco negli Usa. Servono 20mila euro ogni 21 giorni' https://t.… - HuffPostItalia : Alessandro Falli: 'Ho un tumore, la mia speranza è un farmaco negli Usa. Servono 20mila euro ogni 21 giorni' - Alessandro_Ill : Compagnoni è chiaramente ubriaco, continua a vedere contatti sui giocatori del Verona che non ci sono e non vede i… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Falli

Castelli Notizie

L'appello di un 38enne di Cesano: "Non avrei mai pensato di abbassarmi a tanto ma ho visto tanta solidarietà. Aiutatemi" ...di Pino Di Blasio La proposta dell’ad Guido Bastianini ha convinto l’intero consiglio d’amministrazione del Monte dei Paschi, riunito in videoconferenza in seduta straordinaria. E come previsto alla v ...