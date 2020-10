Agriturismi: sul settore pesano restrizioni d'orario e riduzione delle forniture alla ristorazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) CUNEO Sono oltre 400 gli Agriturismi attivi in provincia di Cuneo e la maggior parte di loro sta facendo i conti con le gravi conseguenze che le disposizioni del nuovo Dpcm sta inevitabilmente avendo ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 30 ottobre 2020) CUNEO Sono oltre 400 gliattivi in provincia di Cuneo e la maggior parte di loro sta facendo i conti con le gravi conseguenze che le disposizioni del nuovo Dpcm sta inevitabilmente avendo ...

PrimaBergamo : Non solo bar e ristoranti, i provvedimenti colpiscono pure 150 agriturismi bergamaschi: La chiusura anticipata dell… - CorriereAl : Ameglio (Cia Alessandria) sul nuovo Dpcm: “Stop agli agriturismi alle 18 equivale a chiusura attività” - BaccaLuisa : RT @Cia_EmRom: #CristianoFini, presidente regionale Cia sul nuovo #Dpcm : “un conto salato anche per le #aziendeagricole che hanno bar e ri… - ferriclaudio : RT @Cia_EmRom: #CristianoFini, presidente regionale Cia sul nuovo #Dpcm : “un conto salato anche per le #aziendeagricole che hanno bar e ri… - agrimpresa : RT @Cia_EmRom: #CristianoFini, presidente regionale Cia sul nuovo #Dpcm : “un conto salato anche per le #aziendeagricole che hanno bar e ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Agriturismi sul Agriturismi: sul settore pesano restrizioni d’orario e riduzione delle forniture alla ristorazione http://gazzettadalba.it/ In Granda oltre 400 agriturismi preoccupati: "Si rischia il collasso senza sostegni rapidi e mirati"

CUNEO CRONACA - Sono oltre 400 gli agriturismi attivi in provincia di Cuneo e la maggior parte di loro sta facendo i conti con le gravi conseguenze che le disposizioni del nuovo Dpcm sta inevitabilmen ...

Agriturismo e Dpcm del 24 ottobre, cosa cambia

Ricordiamo le principali disposizioni per le attività agrituristiche introdotte con il Dpcm del 24 ottobre scorso (scarica qui la versione completa: DPCM 24 ottobre 2020), che prevede nuove misure per ...

CUNEO CRONACA - Sono oltre 400 gli agriturismi attivi in provincia di Cuneo e la maggior parte di loro sta facendo i conti con le gravi conseguenze che le disposizioni del nuovo Dpcm sta inevitabilmen ...Ricordiamo le principali disposizioni per le attività agrituristiche introdotte con il Dpcm del 24 ottobre scorso (scarica qui la versione completa: DPCM 24 ottobre 2020), che prevede nuove misure per ...