Agostino Penna | dopo la De Filippi una star internazionale punta su di lui

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)torna a Tale e Quale show a partire da questa sera, ma unatutto su di lui: scopriamo insieme di chi si tratta. FOTO FACEBOOKTale e Quale show torna in onda questa sera con una nuovata, che poi è la prima del torneo speciale che vede il ritorno dei migliori della scorsa stagione, tra di loro anche colui che ha vinto proprio lo scorso anno. Il grande pubblici televisivo lo conosce per essere stato al fianco di Maria Deper tanti anni come cantante di Uomini e Donne: “Maria Demi chiese una musichetta per accompagnare dei ragazzi che arrivavano da un pullman e scendevano con una rosa da consegnare alla tronista di turno”. Oggi però visto il suo ...