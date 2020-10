Aeroporti: Regione pronta a sostenere con 10 milioni gli scali di Firenze e Pisa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dieci milioni a sostegno del sistema aeroportuale toscano. La giunta regionale chiede di modificare la legge, la numero 75, approvata ad agosto dal Consiglio uscente e di concentrare tutte le risorse già a disposizione sul principale nodo toscano, ovvero sugli Aeroporti di Firenze e Pisa, ambedue gestiti da Toscana Aeroporti Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diecia sostegno del sistema aeroportuale toscano. La giunta regionale chiede di modificare la legge, la numero 75, approvata ad agosto dal Consiglio uscente e di concentrare tutte le risorse già a disposizione sul principale nodo toscano, ovvero suglidi, ambedue gestiti da Toscana

FirenzePost : Aeroporti: Regione pronta a sostenere con 10 milioni gli scali di Firenze e Pisa - romi_andrio : RT @repubblica: Aeroporti, si torna a volare da Forlì. La Regione conferma i dodici milioni per lo scalo di Parma [aggiornamento delle 15:5… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Aeroporti, si torna a volare da Forlì. La Regione conferma i dodici milioni per lo scalo di Parma - SouzaEluam : RT @repubblica: Aeroporti, si torna a volare da Forlì. La Regione conferma i dodici milioni per lo scalo di Parma - martacallegari4 : RT @repubblica: Aeroporti, si torna a volare da Forlì. La Regione conferma i dodici milioni per lo scalo di Parma [aggiornamento delle 15:5… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Regione Covid, Regione in soccorso di Toscana Aeroporti Qui News Pisa Aeroporti: Regione pronta a sostenere con 10 milioni gli scali di Firenze e Pisa

La giunta regionale chiede di modificare la legge, la numero 75, approvata ad agosto dal Consiglio uscente e di concentrare tutte le risorse già a disposizione sul principale nodo toscano, ovvero ...

Berlino apre l’aeroporto Willy Brandt, dopo 10 anni di ritardo

Domani l’inaugurazione del Ber, domenica i primi voli: sarà l’unico scalo della capitale tedesca. Già chiuso Schoenefeld, il 7 ultimi stop a Tegel ...

La giunta regionale chiede di modificare la legge, la numero 75, approvata ad agosto dal Consiglio uscente e di concentrare tutte le risorse già a disposizione sul principale nodo toscano, ovvero ...Domani l’inaugurazione del Ber, domenica i primi voli: sarà l’unico scalo della capitale tedesca. Già chiuso Schoenefeld, il 7 ultimi stop a Tegel ...