Adua Del Vesco, chi è il fidanzato Giuliano Condorelli. Bello e con un lavoro che molti gli invidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre su Adua Del Vesco sappiamo praticamente tutto, lo stesso non si può dire del fidanzato Giuliano Condorelli. Già detto del momento non proprio felice per Adua, prima l'incidente al piede e poi le accuse di avere un accordo sotto banco con Massimiliano Morra, forse conviene parlare d'altro. Giuliano, a quanto si apprende dalle informazioni reperibili via social, dovrebbe avere la stessa età di Adua, ovvero 27 anni. Inoltre sappiamo che Giuliano, su Instagram julian condor, lavora nel settore della moda internazionale, sembra che infatti faccia parte della Fashion Industry. Sulle sue origini si sa che è per metà italiano e per metà tedesco. Vive e lavora a Milano, anche se, per ...

