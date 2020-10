Adua Del Vesco: chi è, anni, vita privata, GF Vip 5, social (Di venerdì 30 ottobre 2020) Adua Del Vesco è una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla bella Adua. Adua Del Vesco Del Vesco: chi è, età, carriera Adua Del Vesco è un’attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. La bella attrice Del Vesco è alta 173 cm e pesa circa 57 kg. Non tutti sanno che il nome di Adua Del Vesco è solo uno pseudonimo, il suo vero nome è Rosalinda Cannavò ma per la sua carriera di attrice ha scelto il nome che tutti conoscono. Nel corso di un’intervista nello studio di Verissimo a Silvia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020)Delè una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla bellaDelDel: chi è, età, carrieraDelè un’attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992. La bella attrice Delè alta 173 cm e pesa circa 57 kg. Non tutti sanno che il nome diDelè solo uno pseudonimo, il suo vero nome è Rosalinda Cannavò ma per la sua carriera di attrice ha scelto il nome che tutti conoscono. Nel corso di un’intervista nello studio di Verissimo a Silvia ...

martibored : RT @di_co_se: Aereo per tutta la casa 'Non parlate del covid che vi censurano. Adua tu non parlare di niente perché sei censurata h24' #G… - Raffa_moody : RT @di_co_se: Aereo per tutta la casa 'Non parlate del covid che vi censurano. Adua tu non parlare di niente perché sei censurata h24' #G… - di_co_se : Aereo per tutta la casa 'Non parlate del covid che vi censurano. Adua tu non parlare di niente perché sei censurata h24' #GFVIP - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Matilde Brandi: “Antonella Elia segue un copione, Stefania Orlando si è avvicinata a Tommaso Zorzi perc… - FelberHrade : Ma scusate, anche ipotizzando che i 'sintomi' di cui parla Adua fossero quelli del Covid, come avrebbe potuto Andre… -