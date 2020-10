“Adesso che uscirai dalla casa”, Signorini si lascia sfuggire l’eliminato? Che gaffe (Di venerdì 30 ottobre 2020) gaffe al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini potrebbe aver svelato il nome dell’eliminato: cosa succede? foto facebookQuesta sera al televoto ci sono diversi pezzi grossi, sappiamo già che Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli sono salvi dalla nomination. Tuttavia restano ancora in attesa di sapere il loro giudizio numerosi concorrenti: Guenda Goria, Elisabetta Gregoriaci, Francesco Oppini e Stefania Orlando. La puntata sembra proseguire senza intoppi, tuttavia alcune parole del conduttore lasciano pensare che sappia già chi dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5. LEGGI ANCHE>>>Andrea Zelletta lascia il Grande Fratello Vip 5? La regia censura la conversazione Che gaffe al ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip 5, Alfonsopotrebbe aver svelato il nome dell’eliminato: cosa succede? foto facebookQuesta sera al televoto ci sono diversi pezzi grossi, sappiamo già che Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli sono salvinomination. Tuttavia restano ancora in attesa di sapere il loro giudizio numerosi concorrenti: Guenda Goria, Elisabetta Gregoriaci, Francesco Oppini e Stefania Orlando. La puntata sembra proseguire senza intoppi, tuttavia alcune parole del conduttoreno pensare che sappia già chi dovràre la casa del Grande Fratello Vip 5. LEGGI ANCHE>>>Andrea Zellettail Grande Fratello Vip 5? La regia censura la conversazione Cheal ...

marattin : No, non si tratta di una dichiarazione di amore. Ma di quello che accadrà alla nostra finanza pubblica se adesso no… - borghi_claudio : @IoFausto @meb Aspettano solo una scusa per coprire le loro divisioni. Le cose che qualcuno non capisce adesso le capirà dopo. - demartin : Cari lavoratori dipendenti, lo sapete che per i nostri media adesso facciamo parte di una nuova, scintillante categ… - 5allaseconda : Io: che bello, adesso guardo Peaky Blinders per riprendermi Peaky Blinders fa morire un personaggio prefe BASTA RAGA - Chiaraa_20 : Ho una rabbia dentro... per dove siamo arrivati, per le decisioni che potevano essere prese molto prima e che forse… -

Ultime Notizie dalla rete : “Adesso che Il test VITROS® SARS-CoV-2 Antigen di Ortho, studiato per dosaggi accurati su vasta-scala, riceve la marcatura CE Fortune Italia