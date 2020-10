Adele | brutte notizie per chi aspetta il nuovo album

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scorso sabatoha presentato il Saturday Night Live e in molti hanno pensato che fosse una sorta di conferma del suo imminente comeback, annunciato poche settimane fa dal portale Show Biz 411. In realtà non è proprio così, la cantante inglese durante la sua ospitata ha rivelato che ilnon è ancora pronto e che ci sta lavorando: “Non è finito, sono al lavoro“. Disco a parte, in questi giorni i tabloid britannici hanno riportato un rumor secondo il qualeavrebbe una storia segreta con il rapper Skepta, ma anche in questo caso pare ci sia poco o niente di vero. L’artista con un breve post su Instagram ha smentito le voci sull’e quelle sul suo flirt in un colpo solo.ha detto di essere single ed ...