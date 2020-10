Addio a Marcello Buiatti, genetista che univa ricerca, sinistra e antirazzismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un genetista di calibro internazionale, un antifascista, uno degli studiosi che nel 2008 promosse il Manifesto degli scienziati antirazzisti. Se n'è andato a 83 anni a Pisa Marcello Buiatti, impegnato ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Undi calibro internazionale, un antifascista, uno degli studiosi che nel 2008 promosse il Manifesto degli scienziati antirazzisti. Se n'è andato a 83 anni a Pisa, impegnato ...

Se n’è andato a 83 anni a Pisa Marcello Buiatti, impegnato nell’ambientalismo e presidente dell’Associazione nazionale partigiani pisana. Scampò da bambino alla Shoah e l’esperienza lo segnò e lo ...

Marcello Buiatti si è spento ieri all’età di 83 anni, lasciando famiglia e amici ma anche l’intera comunità antifascista, quella scientifica e quella ambientalista: tre dimensioni alle quali Marcello ...

