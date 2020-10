Accoglienza per tutti, compresi i terroristi che se la ridono (Di venerdì 30 ottobre 2020) Numero 104. Sorride Brahim Aouissaoui, il terrorista islamico arrivato dalla Tunisia a Lampedusa che ieri ha decapitato due persone nella cattedrale di Nizza e ne ha uccisa una terza al grido di Allah Akbar. Sorride davanti all'agente della Polizia che lo sta identificando al Cie di Bari prima di sparire nel nulla prima di far ritrovare le sue tracce tra le pozze di sangue davanti all'altare della città francese.Di lui sappiamo poco. Di sicuro che è sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti lo scorso 20 settembre e che il 9 ottobre gli è stata scattata quella foto dalla Polizia con l'inserimento nei database del Viminale per "ingresso illecito in territorio nazionale". Poi un foglio della Croce Rossa Italiana e nulla più. Doveva restare nel Cie di Bari in attesa del rimpatrio, è sparito come un fantasma, come molti, moltissimi altri arrivati ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 ottobre 2020) Numero 104. Sorride Brahim Aouissaoui, il terrorista islamico arrivato dalla Tunisia a Lampedusa che ieri ha decapitato due persone nella cattedrale di Nizza e ne ha uccisa una terza al grido di Allah Akbar. Sorride davanti all'agente della Polizia che lo sta identificando al Cie di Bari prima di sparire nel nulla prima di far ritrovare le sue tracce tra le pozze di sangue davanti all'altare della città francese.Di lui sappiamo poco. Di sicuro che è sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti lo scorso 20 settembre e che il 9 ottobre gli è stata scattata quella foto dalla Polizia con l'inserimento nei database del Viminale per "ingresso illecito in territorio nazionale". Poi un foglio della Croce Rossa Italiana e nulla più. Doveva restare nel Cie di Bari in attesa del rimpatrio, è sparito come un fantasma, come molti, moltissimi altri arrivati ...

Ultime Notizie dalla rete : Accoglienza per LECCO, PER LE VISITE AI CIMITERI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ Lecconews L’Unpli al centro anche con il Covid «Collaboriamo»

Il nuovo presidente regionale ha presentato i programmi Apertura ad altre associazioni e “buone pratiche”: «Coinvolgere le persone» ...

Addio a don Goffredi parroco di Sant’Alessio e Germinaia

Don Goffredi era nato il 9 dicembre 1942 a Rovigo. Nel 1977 divenne parroco di Sant’Alessio, dove ha svolto il ministero sacerdotale per oltre 40 anni. Aveva fondato la Casa di accoglienza il Granello ...

