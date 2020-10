Abbiamo creato il ' panico sanitario' Chi ha altre malattie evita l' ospedale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “un. Ora chi hadi andare incosì la mortalità crescerà”: sono queste le parole di Ermanno Leo, chirurgo oncologo di Milano, che al Corriere della Sera spiega i rischi della seconda ondata per i malati non Covid.“Ci saranno danni collaterali molto importanti, non solo per chi ha il Covid, ma per tutti gli altri pazienti. Nonimparato niente dalla prima fase.un ‘’. Per dire: molti pazienti con tumori (già diagnosticati o in attesa di valutazione, ndr ) o con problemi cardiovascolari (il numero di ricoveri per ...