A Taiwan nozze gay di militari con tanto di parata dell’esercito. La piccola Repubblica di Cina insulare continua a bruciare le tappe dell’emancipazione LGTB (Di venerdì 30 ottobre 2020) Due matrimoni di coppie gay di militari, celebrati apertamente assieme a decine di coppie eterosessuali in un evento di massa delle forze armate di Taiwan, con tanto di parata con la banda dell'esercito: così la piccola Repubblica di Cina insulare continua a bruciare le tappe dell'emancipazione LGTB, ponendosi all'avanguardia in Asia. Dopo la legge del maggio 2019 che ammette matrimoni fra persone dello stesso sesso, Taiwan ha continuato a progredire verso la parità dei diritti anche nell'ambito militare, uno di quelli tradizionalmente più ostili alle nozze gay.Le coppie gay, vestite secondo la tradizione "etero" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Due matrimoni di coppie gay di, celebrati apertamente assieme a decine di coppie eterosessuali in un evento di massa delle forze armate di, condicon la banda dell'esercito: così ladiledell'emancipazione, ponendosi all'avanguardia in Asia. Dopo la legge del maggio 2019 che ammette matrimoni fra persone dello stesso sesso,hato a progredire verso la parità dei diritti anche nell'ambito militare, uno di quelli tradizionalmente più ostili allegay.Le coppie gay, vestite secondo la tradizione "etero" ...

