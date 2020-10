A novembre si rinnovano le Province sì | ci sono ancora

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuno se ne è accorto, ma a metàscadono i consigli provinciali, e occorre rinnovarli. Non con libere e normali elezioni, ma – trattandosi di secondo livello – muovendo i pacchetti di voti dei consiglieri comunali in carica e trovando accordi di vertice tra partiti, molto spesso “tutti” i partiti, al mercato delle vacche, perché nel ginepraio delle liste civiche trovare una maggioranza è assai complicato. Se poi un consigliere comunale è in scadenza, vota ma non può essere eletto. Quanto al Presidente, in carica per 4 anni e non per due, resta anche solo per qualche mese, magari con una maggioranza diversa. È la geniale legge Del Rio, bellezza! Ai lettori occorre certamente rinfrescare la memoria. Il punto di partenza è sempre “La casta”, il libro di Rizzo e Stella che ...