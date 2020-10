“A noi ci interessa la Regione Puglia per avere i soldi dell’agricoltura”: così il clan della mafia foggiana mirava al palazzo per avere i fondi Ue (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Che me ne frega…destra, sinistra… Anto’, qua devi fare i fatti tuoi!”. Aldo Delli Carri, uno degli uomini ritenuti al vertice di una frangia della Società foggiana smantellata dall’operazione “Grande Carro” eseguita dal Ros di Bari, ha le idee chiare sulla politica. Nella batteria Sinesi-Francavilla oltre a riciclare il denaro proveniente dalle attività illegali, ha il compito di mantenere i rapporti col mondo della politica e con i funzionari della Regione Puglia che chiudevano gli occhi nei controlli per consentire al clan di ottenere milioni di euro provenienti dall’Unione Europea. Dalle indagini dei carabinieri è emerso infatti che l’organizzazione è scesa in campo almeno due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Che me ne frega…destra, sinistra… Anto’, qua devi fare i fatti tuoi!”. Aldo Delli Carri, uno degli uomini ritenuti al vertice di una frangiaSocietàsmantellata dall’operazione “Grande Carro” eseguita dal Ros di Bari, ha le idee chiare sulla politica. Nella batteria Sinesi-Francavilla oltre a riciclare il denaro proveniente dalle attività illegali, ha il compito di mantenere i rapporti col mondopolitica e con i funzionariche chiudevano gli occhi nei controlli per consentire aldi ottenere milioni di euro provenienti dall’Unione Europea. Dalle indagini dei carabinieri è emerso infatti che l’organizzazione è scesa in campo almeno due ...

