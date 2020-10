A Milano tornano i ‘Covid hotel’ | ma gli albergatori nicchiano

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO – Una risorsa fondamentale per gli alberghi. Uno strumento efficace nella limitazione del contagio. A Milano tornano i ‘Covid hotel’: strutture dove isolare i pazienti con sintomi lievi che non possono trascorrere la quarantena nelle loro abitazioni. A fine marzo aveva aperto il Michelangelo. Ora c’è l’ex Rsa nel quartiere Adriano. Dovrebbero attivarsi a breve anche altri presidi. Diventeranno sempre più necessari, visto che il virus circola soprattutto in famiglia. Le condizioni imposte dall’Ats, però, non sembrano agevolare i proprietari che spesso decidono di tirarsi indietro.