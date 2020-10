A lezione su Pornhub | via ai video corsi di educazione sessuale

Leggi su wired

(Di venerdì 30 ottobre 2020)crea una serie dedicata all’(fonte:)È possibile usare il porno come fonte d’istruzione? Vista la scarsafatta nelle scuole, per molti adolescenti la risposta sembra essere “sì” anche se, effettivamente, unporno di certo non fornisce un’appropriata istruzione a riguardo. Pertanto, la principale destinazione online per l’intrattenimento per adulti, ha lanciatoSex Ed, una nuova serie diche fornisce informazioni e consigli chiave sull’per gli spettatori attraverso le istruzioni di esperti di salutee ...