“A Guenda succede spesso…”. Tutti scossi al GF Vip tranne Maria Teresa Ruta: cosa è successo nella Casa (Di venerdì 30 ottobre 2020) In più di un mese si sono viste di ogni al Grande Fratello Vip, ma questa ci mancava. Oltre ai vipponi di Alfonso Signorini, che in questa di edizione di certo non fanno annoiare il pubblico, nella Casa ci sarebbero anche i fantasmi. Ad avvistarli è Guenda Goria che a un certo punto racconta di vedere la figura di una donna accanto a Elisabetta Gregoraci. Un’immagine inquietante, che ha scosso non poco sia i concorrenti che i telespettatori del reality di Canale 5. Nel dettaglio, mentre era seduta accanto alla Gregoraci, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si è bloccata improvvisamente. Poi ha rivelato di avere avuto la visione di una donna fantasma. “Sono su un altro pianeta”, ha detto Guenda visibilmente preoccupata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) In più di un mese si sono viste di ogni al Grande Fratello Vip, ma questa ci mancava. Oltre ai vipponi di Alfonso Signorini, che in questa di edizione di certo non fanno annoiare il pubblico,ci sarebbero anche i fantasmi. Ad avvistarli èGoria che a un certo punto racconta di vedere la figura di una donna accanto a Elisabetta Gregoraci. Un’immagine inquietante, che ha scosso non poco sia i concorrenti che i telespettatori del reality di Canale 5. Nel dettaglio, mentre era seduta accanto alla Gregoraci, la figlia di Amedeo Goria esi è bloccata improvvisamente. Poi ha rivelato di avere avuto la visione di una donna fantasma. “Sono su un altro pianeta”, ha dettovisibilmente preoccupata. ...

LadyFalenaIvana : RT @solendi8: Il duo inaspettato Guenda & Rosalinda/Adua mi piace più del previsto. Che succede? Dov’è Bugo? #gfvip - grondoamore : @marperlo1 No io ormai la sento parlare e mi sale il reflusso. Succede solo con lei e Guenda. Sono calcolatrici e f… - arvthood : NOO RAGA GUENDA HA VISTO UN FANTASMA AIUT AD HALLOWEEN NON POSSO PERDERMELA ASSOLUTAMENTE VOGLIO VEDERE CHE SUCCEDE #gfvip - Finding_Deb : #Guenda e #Rosalinda hanno notato che non sentono il rumore delle macchine di sera, e si chiedono giustamente come… - nagia59 : RT @solendi8: Il duo inaspettato Guenda & Rosalinda/Adua mi piace più del previsto. Che succede? Dov’è Bugo? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda succede GF Vip, Telemaco furioso ha già lasciato Guenda? SoloDonna GF Vip, fantasmi nella casa? Guenda ne avvista uno (e non è l'unica)

Succede qualcosa di molto strano nella casa del Grande Fratello Vip: Guenda Goria ha avuto una chiara visione di una donna fantasma. Un momento decisamente inquietante che però non ...

GF Vip, fantasmi nella casa? Guenda ne avvista uno ma non è l'unica: gli strani avvistamenti

Succede qualcosa di molto strano nella casa del Grande Fratello Vip: Guenda Goria ha avuto una chiara visione di una donna fantasma. Un momento decisamente inquietante che però non è isolato, dato che ...

Succede qualcosa di molto strano nella casa del Grande Fratello Vip: Guenda Goria ha avuto una chiara visione di una donna fantasma. Un momento decisamente inquietante che però non ...Succede qualcosa di molto strano nella casa del Grande Fratello Vip: Guenda Goria ha avuto una chiara visione di una donna fantasma. Un momento decisamente inquietante che però non è isolato, dato che ...