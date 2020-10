A Difesa del Paese Guerini spiega il contributo delle Forze armate contro il virus

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Laè impegnata, senza sosta, al fianco dei cittadini in questa emergenza”. Parola del ministro Lorenzo, che oggi ha commentato le novità operative messe in campo dalleper sostenere il sistema sanitario nazionale di fronte alla seconda ondata dal Covid-19. Laboratori per eseguire fino a 30mila test a settimana, team interdove richiesto dalla regioni e tensostrutture riscaldate per alleggerire i reparti di degenza degli ospedali sovraffollati. IL SISTEMA-“Il personale militare, con grande senso dello Stato eistituzioni, sta operando in tutta Italia sotto il coordinamento dello Stato maggiore dellae del Comando operativo di vertice inter(Coi), ...