A Bologna la protesta di baristi e ristoratori: "Tu ci chiudi, tu ci paghi" | VIDEO (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche Bologna si è mobilitata. La manifestazione, che ha avuto luogo in piazza Maggiore il 28 ottobre, ha coinvolto baristi, ristoratori, titolari e dipendenti, tassisti, proprietari di palestre. Tutti uniti contro le misure introdotte dal Dpcm del 25 ottobre. "Non siamo criminali, vogliamo solo lavorare". E' questa la frase urlata dai manifestanti che sono scesi … L'articolo A Bologna la protesta di baristi e ristoratori: "Tu ci chiudi, tu ci paghi" VIDEO proviene da www.meteoweek.com.

