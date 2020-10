500 lavoratori spettacolo a Trieste, siamo a titoli di coda (Di venerdì 30 ottobre 2020) Trieste, 30 OTT - Alcuni con i caschi bianchi antinfortuni, con striscioni e uno slogan rimbalzato di bocca in bocca: "siamo ai titoli di coda, ma non ci spegnerete". Sono i lavoratori dello ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 OTT - Alcuni con i caschi bianchi antinfortuni, con striscioni e uno slogan rimbalzato di bocca in bocca: "aidi, ma non ci spegnerete". Sono idello ...

Ansa_Fvg : Dpcm:500 lavoratori spettacolo a Trieste,siamo a titoli coda. In piazza Unità d'Italia manifestazione con caschi an… - Riccardi_FVG : #Fvg:??RICONOSCIMENTO AL PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO A COMBATTERE IL VIRUS?? Coinvolgerà circa 1.200 #lavoratori di… - LaSoraCamilla_ : Domani i commercianti, a Termoli (CB), protesteranno anche loro. Chissà cosa faranno quando, finita la crisi, torne… - infoitinterno : Bus turistici, in Liguria 1.500 lavoratori a rischio: “Potevamo aiutare il trasporto pubblico” - MelaniaGiglio1 : @PoliticaPerJedi @matteorenzi Io sono una lavoratrice dello spettacolo. Il dissenso di Renzi non mi sconcerta né mi… -

Ultime Notizie dalla rete : 500 lavoratori 500 lavoratori spettacolo a Trieste, siamo a titoli di coda Agenzia ANSA Alla Rossi scioperi dei 500 lavoratori per i contratti e le «nuove regole»

I lavoratori della Rossi, impresa che a Modena e provincia conta 500 dipendenti, hanno dato anche ampio mandato alle Rsu e alla Fiom per la proclamazione di ulteriori iniziative di sciopero (ne ...

500 lavoratori spettacolo a Trieste, siamo a titoli di coda

TRIESTE, 30 OTT - Alcuni con i caschi bianchi antinfortuni, con striscioni e uno slogan rimbalzato di bocca in bocca: "Siamo ai titoli di coda, ma non ci spegnerete". Sono i lavoratori dello spettacol ...

I lavoratori della Rossi, impresa che a Modena e provincia conta 500 dipendenti, hanno dato anche ampio mandato alle Rsu e alla Fiom per la proclamazione di ulteriori iniziative di sciopero (ne ...TRIESTE, 30 OTT - Alcuni con i caschi bianchi antinfortuni, con striscioni e uno slogan rimbalzato di bocca in bocca: "Siamo ai titoli di coda, ma non ci spegnerete". Sono i lavoratori dello spettacol ...