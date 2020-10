31 Decorazioni ecologiche per Natale | naturali ed artigianali!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Lepersono un’ottima alternativa per chi ama realizzare con il fai da te i propri addobbi. Ma soprattutto, per chi ama utilizzare materialied eco sostenibili! In questo modo, avremo cura del nostro Pianeta. Inoltre, questeartigianali ci faranno risparmiare qualche soldino, perché si sa, gli addobbi natalizi posso essere davvero costosi. Li utilizziamo solo una volta all’anno e poi li inseriamo subito in una scatola, da parte. Leche vi presenteremo oggi, sono perfette per decorare la casa anche in altri periodi dell’anno, come per tutta la stagione invernale! Vi scalderanno il cuore, ecco tanteda realizzare ...