Zangrillo: "Stiamo tranquilli: l'Italia sta reagendo. I casi gravi? Ora arrivano in tempo per le cure" (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il messaggio è che dobbiamo essere tranquilli, l’Italia sta reagendo in modo positivo”: a parlare è Alberto Zangrillo, Primario di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano.Intervenendo durante la trasmissione Stasera Italia su Rete Quatto, il medico ha aggiunto: “Il 28 marzo io e il mio fratello professionale, il professor Beretta, una sera disperati ci siano lasciati andare a dire ‘ci sarà un ventilatore per noi’”. “Dopo 40 giorni, non c’erano più pazienti gravi da ricoverare. Perché ora ci troviamo in affanno?”, si chiede Zangrillo.Il Primario ha proseguito: “Il sistema sanitario è formato da entità che devono essere coordinate ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il messaggio è che dobbiamo essere, l’stain modo positivo”: a parlare è Alberto, Primario di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano.Intervenendo durante la trasmissione Staserasu Rete Quatto, il medico ha aggiunto: “Il 28 marzo io e il mio fratello professionale, il professor Beretta, una sera disperati ci siano lasciati andare a dire ‘ci sarà un ventilatore per noi’”. “Dopo 40 giorni, non c’erano più pazientida ricoverare. Perché ora ci troviamo in affanno?”, si chiede.Il Primario ha proseguito: “Il sistema sanitario è formato da entità che devono essere coordinate ...

