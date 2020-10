Zangrillo: “Oggi possiamo curare i malati Covid in modo precoce” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’incubo lockdown ha toccato l’Europa. La chiusura quasi totale è già toccata alla Francia, come annunciato ieri dal presidente Macron, tra poco potrebbe aderire anche la Germania. L’Italia per ora resiste ma la curva epidemiologica spaventa. Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, predica calma: “Il messaggio è che dobbiamo essere tranquilli, l’Italia sta reagendo in modo positivo”, ha detto a ‘Stasera Italia’ su rete 4, nelle parole riportare da Adnkronos. “Il 28 marzo io e il mio fratello professionale, il professor Beretta – ha aggiunto – una sera disperati ci siamo lasciati andare a dire ‘ci sarà un ventilatore per noi’. Dopo 40 giorni, non c’erano più pazienti gravi da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’incubo lockdown ha toccato l’Europa. La chiusura quasi totale è già toccata alla Francia, come annunciato ieri dal presidente Macron, tra poco potrebbe aderire anche la Germania. L’Italia per ora resiste ma la curva epidemiologica spaventa. Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, predica calma: “Il messaggio è che dobbiamo essere tranquilli, l’Italia sta reagendo inpositivo”, ha detto a ‘Stasera Italia’ su rete 4, nelle parole riportare da Adnkronos. “Il 28 marzo io e il mio fratello professionale, il professor Beretta – ha aggiunto – una sera disperati ci siamo lasciati andare a dire ‘ci sarà un ventilatore per noi’. Dopo 40 giorni, non c’erano più pazienti gravi da ...

italiaserait : Zangrillo: “Oggi possiamo curare i malati Covid in modo precoce” - FraLauricella : A #lariachetirala7 #Zangrillo fa una delle sue affermazioni che diventa arma per i riduzionisti. @myrtamerlino chia… - Mario26775746 : RT @serebellardinel: Da #Salvini a #Zangrillo hanno sempre negato ipotesi di seconda ondata #coronavirus, accusando il Governo di terrorizz… - AlanPanassiti : #Zangrillo ha detto che dobbiamo stare tranquilli. E da oggi ansia a mille grazie alle sue parole: per favore stai… - ReBerengario : RT @serebellardinel: Da #Salvini a #Zangrillo,da #Sgarbi a #Bocelli i #negazionisti per eccellenza che oggi siano gli stessi che vi dicono… -