XDA Pro1-X | lo smartphone che segna il ritorno della tastiera fisica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Quando pensiamo ad unocon, inevitabilmente i ricordi, almeno dei più grandi, non possono non andare ai tempi dei Palm, dei Blackberry e di alcuni Nokia, tutti dotati appunto di, uno strumento per la produttività da sempre molto apprezzato, soprattutto tra i professionisti, che non si sono mai del tutto abituati alle tastiere touch. Ebbene, ora F(x)tec ha avviato la produzione di unoche ha proprio nellala sua caratteristica più peculiare. Per realizzare la parte software, inoltre, è stato chiamato in causa il portale di modding più famoso al mondo: XDA, da qui il nome dello, XDA-X. Lo scorso anno l’azienda aveva ...