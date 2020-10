Xbox Games With Gold: Microsoft annuncia i giochi di novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche Microsoft nel mese di novembre, offre diversi giochi gratuiti agli abbonati Xbox Games With Gold. Sebbene non ci siano titoli per Xbox Series X/S, di seguito potete dare uno sguardo all'elenco disponibile per chi ha sottoscritto l'abbonamento.Aragami: Shadow Edition - disponibile dal 1° al 30 novembreAragami: Shadow Edition include Aragami: Nightfall, una campagna la cui storia ha luogo prima degli eventi di Aragami e tutto il contenuto rilasciato finora per Aragami. Impersonaerete Aragami, uno spirito vendicativo con il potere di controllare le ombre. Siete stati evocati da Yamiko, una ragazza imprigionata nella città fortezza di Kyuryu. Intraprendete un viaggio nell'oscurità, dove non mancheranno sangue e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anchenel mese di, offre diversigratuiti agli abbonati. Sebbene non ci siano titoli perSeries X/S, di seguito potete dare uno sguardo all'elenco disponibile per chi ha sottoscritto l'abbonamento.Aragami: Shadow Edition - disponibile dal 1° al 30Aragami: Shadow Edition include Aragami: Nightfall, una campagna la cui storia ha luogo prima degli eventi di Aragami e tutto il contenuto rilasciato finora per Aragami. Impersonaerete Aragami, uno spirito vendicativo con il potere di controllare le ombre. Siete stati evocati da Yamiko, una ragazza imprigionata nella città fortezza di Kyuryu. Intraprendete un viaggio nell'oscurità, dove non mancheranno sangue e ...

