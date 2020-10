X Factor 2020, prima puntata live show: ospite Ghali, chi sarà il primo eliminato? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Da questa sera, giovedì 29 ottobre, su Sky e NOW TV, iniziano i live di X Factor 2020. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live con una struttura che mette la musica al centro di tutto: come già successo nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call, fasi durante le quali i ragazzi si sono esibiti in un’atmosfera più intima ma anche più potente, non su un palco. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. Interpreti e molto spesso anche autori, produttori, capaci con una canzone di raccontarsi e ... Leggi su tvblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Da questa sera, giovedì 29 ottobre, su Sky e NOW TV, iniziano idi X. Dopo le sei puntate di selezioni, lodi Sky prodotto da Fremantle apre la garacon una struttura che mette la musica al centro di tutto: come già successo nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call, fasi durante le quali i ragazzi si sono esibiti in un’atmosfera più intima ma anche più potente, non su un palco. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di Xhanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. Interpreti e molto spesso anche autori, produttori, capaci con una canzone di raccontarsi e ...

