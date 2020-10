X Factor 2020 | Casadilego | chi è | età | vero nome | da dove viene | Hell Raton

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ tutto pronto per una nuova imperdibile ed emozionante puntata di X. Questa sera, giovedì 29 ottobre, iniziano – dopo le sei puntate di selezione – i tanto attesi Live: i 12 concorrenti si esibiranno sul palco con i loro inediti. Ospite della prima puntata il cantante Ghali. Appuntamento, dunque, da non perdere quello di stasera su Sky Uno a partire dalle 21:15. Intanto, in quest’articolo troverete informazioni e curiosità sulla giovane cantante, che è nella categoria “Under donne”.: chi è, età,, all’anagrafe Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. ...