X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della prima puntata dei LIVE, 29 ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questa sera, giovedì 29 ottobre 2020, partono i LIVE di X Factor 2020 con la prima puntata che vedrà i 12 cantanti in gara sfidarsi sul palco del famoso talent show, la Sky Wifi Arena. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara LIVE con una struttura che mette la musica al centro di tutto. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. A giudicarli 4 giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi i ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questa sera, giovedì 29, partono idi Xcon lache vedrà i 12 cantanti in gara sfidarsi sul palco del famoso talent show, la Sky Wifi Arena. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la garacon una struttura che mette la musica al centro di tutto. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di Xhanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. A giudicarli 4 giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi i ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - IlContiAndrea : X Factor 2020 rischia sul primo Live e punta già tutto sugli inediti. Emma ed Hell Raton partono favoriti: ecco per… - XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - moneypuntoit : ?? X Factor 2020 Live streaming: diretta e repliche con e senza Sky ?? - AllMusicItalia : Ecco tutti i testi degli inediti di @XFactor_Italia che saranno presentati stasera dai 12 artisti in gara.… -