Wrongonyou | Lezioni di volo | testo e video della canzone Sanremo Giovani

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è uno dei 20 semifinalisti di Amain gara per. Il pezzo presentato è “di“. Nato nel 1990, il suo vero nome è Marco Zitelli. La sua prima demo si intitola Hands, firmato dalla Carosello Records. Ha recitato nel film “Il premio” per il quale ha scritto anche la colonna sonora. Nel 2018 è uscito il disco “Rebirth” mentre l’anno successivo viene pubblicato “Milano parla piano”. Ha aperto cinque tappe dei concerti di Mika tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Cliccando qui potete vedere il, a seguire il. Piccole cose che succedono sto pensando a te ed esce ...

E’ tra i venti concorrenti che cercheranno di aggiudicarsi i dieci posti per il palco del Casinò di Sanremo, Marco Zitelli, giovane musicista di Grottaferrata in arte Wrongonyou, che questa sera si es ...Wrongonyou ha alle spalle oltre 200 concerti e si è esibito ... Stasera tutti sintonizzati su RAI UNO, in attesa di ascoltare “Lezioni di Volo” e pronti per il Televoto!