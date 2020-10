Winona Ryder | “Mai stata matta?forse si”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020)Rider in una serie di performances attoriali durante la sua carriera-photo credits: “Independent uk.” Quando pensiamo a, ci vengono in mente una serie di pellicole che difficilmente passano inosservate.è un attrice dalla personalità controversa. Si è fatta strada nella grande industria di Hollywood nonostante i grandi problemi sul piano psicologico conquistando pellicola dopo pellicola il successo e la stima dei suoi spettatori, oltre che una stella sulla Walk of Fame di New York. “Sono affascinata da Kate Winslet. E’ bella, straordinaria e di talento. Guardo i suoi film più e più volte. L’ho incontrata una volta e non ho detto una parola, avevo le mani sudate… E’ come se me ne fossi un ...