WhatsApp, come scaricare i nuovi sticker su iPhone e Android (Di giovedì 29 ottobre 2020) È possibile scaricare due nuovi pacchetti di sticker che possono essere utilizzati nelle chat WhatsApp di iPhone e Android: vediamo come WhatsApp si è nuovamente aggiornato introducendo importanti novità. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica istantanea hanno inserito una serie di nuovi sticker che possono essere usate nelle nostre conversazioni con familiari, amici, conoscenti, partner o … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020) È possibileduepacchetti diche possono essere utilizzati nelle chatdi: vediamosi è nuovamente aggiornato introducendo importanti novità. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica istantanea hanno inserito una serie diche possono essere usate nelle nostre conversazioni con familiari, amici, conoscenti, partner o … L'articolo proviene da YesLife.it.

katiasessa1 : @sologianca Ecco io non ho ancora capito come trasferire la chat di WhatsApp.. - Iovelymimii : se non mi rispondi entro 15sec devi mettere questa come foto profilo whatsapp @moonbcvv - ale_pascaa : RT @Slvlombardo: Nelle ultime ore si ha evidenza di nuovi tentativi di furto di profili #WhatsApp mediante la truffa del codice di verifica… - ByBlock12 : @sscalessia Lui come lo salveresti su Whatsapp? - MonicaSpizzico : RT @nicolaferrini: La truffa #Whatsapp del codice a 6 cifre: così c’è il furto del profilo. Come difendersi -