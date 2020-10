Watch Dogs Legion è ora disponibile per PC | Xbox One | PlayStation 4 | Google Stadia e Ubisoft +

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa,annuncia che l'attesoè orain tutto il mondo perOne,4, Epic Games Store eStore per Windows PC,+, il servizio in abbonamento diarriverà anche perSeries X/S il 10 novembre e dal 19 novembre in versione digitale su5 in contemporanea con la nuova console. La versione retail per5 sarà invecedal 24 novembre.Nato da un'idea di nuova generazione,...

Eurogamer_it : #WatchDogsLegion è ora disponibile. - tuttoteKit : Watch Dogs: Legion, come reclutare e ottenere i migliori affiliati #PC #PS4 #PS5 #Ubisoft #WatchDogsLegion #XboxOne… - smartechpost : Siete pronti ad unirvi alla resistenza #DedSec e a liberare Londra?! #WatchDogsLegion è ora disponibile! Potete… - Ya_rds : @tontauron Será con el pixel Rubius de Watch Dogs. JSJS - GamesPaladinsIT : Watch Dogs: Legion - È finalmente disponibile! -

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs

Attraverso un comunicato stampa, Ubisoft annuncia che l'atteso Watch Dogs: Legion è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, ...I driver GeForce Game Ready 457.09 WHQL di Nvidia supportano una schiera di nuovi giochi in uscita, tra cui il nuovo Watch Dogs: Legion di Ubisoft, oltre alla terza scheda video della gamma RTX 3000, ...