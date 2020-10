Watch Dogs Legion disponibile da oggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ubisoft® annuncia che l’atteso Watch Dogs®: Legion è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation®4, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, Stadia e Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Watch Dogs: Legion arriverà anche per Xbox Series X S il 10 novembre e dal 12 novembre in versione digitale su PlayStation®5 in contemporanea con la nuova console. La versione retail per PlayStation®5 sarà invece disponibile dal 24 novembre. Nato da un’idea di nuova generazione, Watch Dogs: Legion introduce la meccanica “Gioca nei panni di chiunque”, un’innovazione nel gameplay mai vista prima e creata dallo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ubisoft® annuncia che l’atteso®:è orain tutto il mondo per Xbox One, PlayStation®4, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, Stadia e Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.arriverà anche per Xbox Series X S il 10 novembre e dal 12 novembre in versione digitale su PlayStation®5 in contemporanea con la nuova console. La versione retail per PlayStation®5 sarà invecedal 24 novembre. Nato da un’idea di nuova generazione,introduce la meccanica “Gioca nei panni di chiunque”, un’innovazione nel gameplay mai vista prima e creata dallo ...

GamerClickit : Watch Dogs - Legion disponibile da oggi - eIsesa666 : pedazo retraso ha metido ubi al ver el tortazo que se ha dao el watch dogs laskfjlsalkfjlsdg - italiatopgames : Watch Dogs Legion disponibile da oggi - L'inizio del gioco in Italiano! - GamenTalk2 : Stasera siamo in diretta su Twitch per giocare Watch Dogs: Legion! Ci vediamo alle 21:30 con @edyferrs ! Assicura… - badtasteit : #WatchDogsLegion: un bug lo renderebbe ingiocabile su Xbox One X -