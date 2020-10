Vuelta a España 2020 oggi: B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val-Aguilar de Campoo: orari, tv, streaming, programma Eurosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la gran vittoria di Primoz Roglic all’Alto de Moncalvillo, la Vuelta a España 2020 offre una possibilità ai velocisti. Quest’oggi si terrà la nona tappa, la B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val-Aguilar de Campoo, prima di due frazioni dove il gruppo potrà tirare un po’ il fiato prima delle prossime salite. IL programma DELLA NONA TAPPA DELLA Vuelta A ESPAÑA Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su Eurosport 1 dalle 14.35. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player che offrirà la diretta integrale dalla stessa ora. Ricordiamo poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la gran vittoria di Primoz Roglic all’Alto de Moncalvillo, laa Españaoffre una possibilità ai velocisti. Quest’si terrà la nona tappa, la B.M. Ciddel Val-de, prima di due frazioni dove il gruppo potrà tirare un po’ il fiato prima delle prossime salite. ILDELLA NONA TAPPA DELLAA ESPAÑA Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su1 dalle 14.35. Inoltre, verrà trasmessa anche in direttasulla piattaformaPlayer che offrirà la diretta integrale dalla stessa ora. Ricordiamo poi ...

