Vuelta 2020, undicesima tappa: percorso e altimetria (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'altimetria dell'undicesima tappa della Vuelta 2020, una delle frazioni più attese e impegnative di questa edizione della corsa spagnola. Si tratta infatti della Villaviciosa-Alto de la Farrapona di 170 chilometri con arrivo ai 1708 metri di quota di Lagos di Somiedo. I corridori dovranno affrontare in partenza un GPM di terza categoria, l'Alto de la Campa (8,3 km al 4% medio), a cui seguiranno quattro GPM di prima categoria. Prima ci sarà l'Alto de la Colladona (7 km al 6,5%), poi l'Alto de la Cobertoria (9,8 km al 9%) e poi a meno di 45 km dall'arrivo inizierà il Puerto de San Lorenzo (10 km all'8,6%). Seguirà una lunga discesa e poi il falsopiano fino all'attacco dell'ultima salita: l'Alto de la Farrapona misura ...

